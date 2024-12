Rekordumsätze Warum Sachsens Kreativ- und Kulturbranche trotz Wirtschaftskrise wächst

Die Wirtschaft schwächelt, doch die Kultur- und Kreativwirtschaft in Sachsen kann sich über Wachstum und Rekordumsätze freuen. Ein neuer Bericht verrät, dass die Branche in diesem Jahr ihren bisher höchsten Umsatz verzeichnet hat. Die Gründe dafür sehen Fachleute in ganz speziellen Eigenschaften des Wirtschaftszweigs. Neben dem traditionell stark aufgestellten Kunsthandwerk boomt im Freistaat besonders die Software- und Games-Industrie.