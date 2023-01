Um die Asylsuchenden unterzubringen, suchen Kommunen und Landkreise händeringend nach passenden Objekten. Heftig diskutiert wird dabei auch, ob Sachsen weiter auf große Gemeinschaftsunterkünfte setzen soll oder ob Geflüchtete in Wohnungen untergebracht werden sollen. Das hatte jüngst unter anderem in Hoyerswerda für Streit gesorgt. Auch im Landkreis Meißen gibt es Auseinandersetzungen um eine geplante Unterkunft in Naunhof. Der Landrat in Meißen, Ralf Hänsel, sagte im Gespräch mit MDR SACHSEN, er habe schlichtweg keine andere Immobilie zur Verfügung als die in Naunhof. "Leider kann ich auf Dinge, die wünschenswert sind und aus humanitären Gründen besser verträglich wären, keine Rücksicht nehmen. Die Alternative ist die Unterbringung in Zelten und Turnhallen", so Hänsel.

2022 sind wieder mehr Flüchtlinge nach Sachsen gekommen. Die meisten kamen aus Syrien, Venezuela, der Türkei und Afghanistan. Bildrechte: dpa