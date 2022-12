Sie sprechen von Missbrauch. Die Initiative schreibt selbst "Kein Bock auf Überfremdung"?

Diese Diskussion von Überfremdung und Angst vor Kriminalität ist etwas sehr Subjektives. Die Bürgerinnen und Bürger haben viele Fragen. Ich habe ein Gesprächsangebot unterbreitet, das konnte nicht realisiert werden, weil wir bislang keinen Betreiber haben. Es macht wenig Sinn, ohne Betreiber Auskünfte zu erteilen. Nur er kennt die operativen Abläufe. Im Kreistag wiederholte ich mein Angebot, in den intensiven Austausch zu gehen - bevor die Unterkunft belegt wird. Dann können wir alle zusammen über das Sicherheitskonzept und andere Abläufe reden.

Ich finde es schräg, von Überfremdung zu sprechen. Es handelt sich um eine zeitlich begrenzte Unterbringung, die Geflüchteten bleiben nicht ewig. Das haben die Erfahrungen von 2015/16 gezeigt. Auch die Diskussion um Kriminalität ist eine Scheindiskussion, die ich so nicht mittrage.

Lässt sich der Situation konstruktiv begegnen? Junge Männer könnten älteren Dorfbewohnern helfen?

Wir sind weit entfernt, uns um die Dinge zu kümmern, die wünschenswert wären. Unser dringlichstes Problem ist es, Schlafplätze zu finden. In meiner Zeit als Bürgermeister hat der Landkreis auffällige Asylbewerber in Sammelunterkünften konzentriert. Konflikte waren programmiert, das sieht in Sammelunterkünften heute nicht anders aus. Haben wir nur diese und keine anderen Möglichkeiten, bekommen wir vor Ort Probleme. Das erlebten wir Weihnachten vor dem Kreistag und werden es täglich weiter erleben. Alle, die hier Verantwortung haben, nicht der Landkreis Meißen, verschließen hier die Augen.

Wäre dies nicht erst Recht ein Argument? Die Flüchtlingsbewegungen werden laut Prognosen nicht schnell enden?

Eine Landesregierung kann ein Stück mehr puffern, als sie das momentan tut. Sachsen hat früher anders abgeschoben, als es gerade praktiziert wird. Die Abschiebungspolitik hat sich um 180 Grad gedreht. Viele Geflüchtete kommen bevorzugt nach Deutschland. Die Bürgerinnen und Bürgern kämpfen mit der Inflation und immensen Heizkosten, einige konnten Weihnachten kaum Geschenke kaufen. Bekommen sie Geflüchtete vor die Tür gesetzt, können sie dies nicht nachvollziehen.

Die einen können kaum Geschenke kaufen, die anderen flüchten vor Krieg.

Vorsicht! Wir haben eine große Leistung vollbracht, was die Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge betrifft, wir haben mehr als 2.600 Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen. Parallel haben wir on top noch eine Flüchtlingsbewegung aus Syrien, dem Irak, Afghanistan und anderen Ländern, welche die aus den Jahren 2015/16 in den Schatten stellt.

Gäbe es eine Option für eine andere Unterkunft, würden Sie diese nutzen?

Der Landkreis Meißen ist groß, wir haben 28 Städte und Gemeinden, ich will niemand besonders in die Verantwortung nehmen. Die Verantwortung liegt am Ende bei uns allen gleichermaßen. Wenn es eine Alternative gibt, wird die genutzt. Gleichsam muss mit Blick auf die Geflüchteten-Prognosen klar sein, dass wir im März das nächste Interview führen, weil dann auch diese Unterkunft belegt sein wird und wir auf Naunhof zurückgreifen müssen.

Sie sagen, die Stimmung sei an vielen Orten aufgeheizt. Wo gibt es noch Probleme?