Im November 2022 wurde in Dresden in der Messehalle 4 vorübergehend Platz für 550 Geflüchtete geschaffen, die über die Balkanroute nach Deutschland gekommen waren. Laut Stadt war der Schritt damals nötig, weil bisherige Unterkünfte wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und der gestiegenen Flüchtlingszahlen an ihre Kapazitätsgrenze gelangt waren. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK