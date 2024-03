Die Zahl der Straftaten ist in Sachsen leicht angestiegen, auch die Aufklärungsquote der Polizei steigt. Das geht aus der am Dienstag vorgestellten Kriminalstatistik für den Freistaat hervor. Bei der sogenannte Allgemeinkriminalität wurden im Vorjahr 260.800 Delikte (+5,1 Prozent) bearbeitet. Diese Zahl liegt knapp unter dem Vor-Corona-Niveau von 2019. Die Aufklärungsquote betrug 60,9 Prozent. Innenminister Armin Schuster (CDU) bezeichnete Sachsen als "ein sicheres Bundesland". Unter Allgemeinkriminalität sind ausländerrechtliche Fälle wie die illegale Einreise nicht aufgeführt.



Sorge bereitet dem Minister die Tatsache, dass im Vorjahr 6.809 Kinder, 11.448 Jugendliche (14 -17 Jahre) und 10.907 Heranwachsende (18 - 21 Jahre) als Straftäter Bekanntschaft mit der Polizei machten. "Breite Aufmerksamkeit verlangt der Anstieg der Kriminalität bei Jugendlichen und leider auch Kindern, die noch gar nicht strafmündig sind", so Schuster. Für die sächsische Polizei liege hier "ein sensibles Aufgabenfeld". Der Minister sei für "jede Initiative dankbar, die der Straffälligkeit von Kindern vorbeugen will". Die Zahl der straffälligen Kinder ist im Vorjahresvergleich um 5,5 Prozent und die krimineller Jugendlicher um 9,3 Prozent gestiegen.