Gewaltbereite Fußballszene Touristen aus Ulm in Dresden "versehentlich" angegriffen?

Die Tat ereignete sich demnach bereits am Freitag. Die sieben Touristen waren mit einem Transporter nach Dresden gekommen und wollten ein Hotel in der Südvorstadt beziehen. Als sie ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz abgestellt hatten, wurden sie unvermittelt von sechs Männern angegriffen, hieß es. Die Ulmer retteten sich in den Transporter und flohen, wurden aber von den Angreifern in zwei Autos verfolgt und auf einem Parkplatz erneut attackiert. Dabei wurde auch der Transporter beschädigt.



Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, könnte es doch einen Zusammenhang mit dem Fußballspiel der Drittligisten SG Dynamo Dresden und SSV Ulm am Tag nach dem Angriff geben. Zwar habe es sich bei den Opfern nicht um Fußballfans gehandelt, hieß es. Doch die Polizei vermutet die Angreifer in der gewaltbereiten Fußballszene, die die Ulmer Touristen offenbar für Gäste-Fans hielt.