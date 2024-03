Tipps der Polizei Sachsen - Geben Sie am Telefon keine persönlichen, familiären oder

finanziellen Informationen preis.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an

fremde Personen.

- Wenn Ihnen ein Anruf merkwürdig vorkommt, legen Sie

einfach auf. Gesundes Misstrauen ist nicht unhöflich.

- Falls Sie auf einen Trick hereingefallen sind, schämen Sie

sich nicht! Wenden Sie sich umgehend an die Polizei und

erstatten Sie Anzeige. Quelle: Polizei Sachsen