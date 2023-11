Rund ein Jahr nach Gründung hat die Soko Iuventus der Polizei in Dresden eine Zwischenbilanz gezogen. Wie Soko-Leiterin Nadine Schaffrath am Dienstag MDR SACHSEN sagte, sei man sehr zufrieden mit der bisherigen Arbeit. Bislang habe man 186 Täter ermitteln können. Insgesamt gab es fünf Verurteilungen, 17 Personen sitzen in Untersuchungshaft und sechs weitere in sogenannten Haftvermeidungsanstalten, so Schaffrath.