Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Schule Studie soll klären: Wie viele Stunden arbeiten Lehrer in Sachsen?

Hauptinhalt

30. Mai 2024, 16:40 Uhr

In Sachsen arbeiten Lehrkräfte nach einer Studie der GEW häufig am Limit. Eigentlich sollten sie im Schnitt 40 Stunden die Woche arbeiten. Doch immer neue Aufgaben führen zu einer höheren Belastung. Das Kultusministerium will es genau wissen und hat dazu eine Studie zur Arbeitszeit der Lehrkräfte in Auftrag gegeben.