Kultusminister Piwarz sagte, gerade in Ostsachsen sei es schwierig, Lehrerstellen an Ober- und Förderschulen zu besetzen. Durch das neue Studium "dringt die Lehramtsausbildung weiter in den ländlichen Raum vor". Dadurch sollen im Bereich Bereich Oberschule und dem Förderschwerpunkt Lernen in Zukunft mehr Bewerber für den Schuldienst gewonnen werde.



Um Lehrermangel und Unterrichtsausfall in den Landkreisen Bautzen und Görlitz abzumildern, wurden verschiedene Projekte gestartet. So wurde unter anderem das Modell eines Hybridunterrichts getestet. Anfang Mai startete zudem ein Pilotprojekt, in dem Studierende bei Unterrichtsausfall unterstützen.