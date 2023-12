Bildrechte: picture alliance/dpa | Uli Deck

Bildung Diskussion: Was soll sich in Sachsens Schulen bis 2030 ändern?

21. Dezember 2023, 15:02 Uhr

Wie sieht die Schule der Zukunft aus? Was sollte im Jahr 20230 anders sein als heute? Experten hatten dazu 218 Empfehlungen gegeben. Die Betroffenen, also Schülerschaft, Lehrerkräfte und Schulpraktiker haben darüber teils kontrovers diskutiert. Nun stellte Sachsens Kultusminister Piwarz die Ergebnisse vor. Die Frage ist, was fließt daraus alles in ein Strategiepapier, das 2024 vorliegen soll?