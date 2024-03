Auf der Autobahn 72 bei Böhlen hat es am Dienstagabend einen Unfall in einer Baustelle gegeben. Wie eine Polizeisprecherin berichtet, hatte ein Jeep im Baustellenbereich mit verengten Fahrbahnen zum Überholen angesetzt. Der Jeep sei beim Wechsel von der rechten auf die linke Spur mit einem Pkw kollidiert. Dieser Pkw habe sich überschlagen und sei über die Absperrung in die Gegenfahrbahn geschleudert worden. Dann habe ein Lkw des Gegenverkehrs das Fahrzeug gestreift. Ein weiteres Fahrzeug sei durch herumfliegende Fahrzeugteile beschädigt worden.