Als sich am Morgen starker Nebel gebildet hatte, ereignete sich im Stau zwischen Leipzig-Mitte und Leipzig-Nord hinter dem Lkw-Unfall ein weiterer Unfall zwischen mindestens vier Fahrzeugen - darunter ein Lastwagen und ein Lkw-Kran. Ein beteiligtes Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Zwei Insassen wurden nach ersten Angaben der Einsatzkräfte in Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei sperrte die Autobahn zunächst voll und leitete den Verkehr später über den Pannenstreifen am Unfall vorbei. Es gab erhebliche Verkehrsbehinderungen bis in die Mittagsstunden. Ein Polizeibeamter kontrollierte nach Zeugenangaben an den Unfallstelle, ob Autofahrer ihre Scheinwerfer dem Nebel entsprechend eingeschaltet hatten. Laut Polizei lag die Sichtweite zeitweise unter 50 Metern.