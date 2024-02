Ein mit Paketen beladener Lkw hatte am Mittwoch sein Fahrtziel nicht mehr erreicht. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, war er am Mittwochmorgen auf der A72 zwischen Chemnitz und Stollberg auf Höhe des Rastplatzes "Am Neukirchener Wald" umgestürzt. Zunächst war der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigelenkt worden.