In dem Verfahren ging es nach Angaben von Terenzis Rechtsanwalt Andreas Hohnel "um einen angeblichen Griff an den Po der Jugendlichen". Bei dem mutmaßlichen Opfer handle es sich um die Tochter einer ehemaligen Lebensgefährtin des Sängers. Verhandelt wurde am Amtsgericht Borna, weil der Vorfall sich in Markranstädt ereignet haben soll.