Immer wieder kam die Rede im Bürgerforum auf eine Info-Broschüre, die Pielmaier dieser Tage herausgegeben hat. In dieser werden die Projekte beschrieben. Es wird aber auch skizziert, was passiert, wenn die Stimmberechtigten in Neukieritzsch mit "Ja" und nicht mit "Nein" stimmen. Dann müssten die Investitionsvorhaben auf längere Zeit unterbrochen werden. Die LMBV werde stattdessen umfänglich Erde aufschütten, eine "starke Verschmutzung, Vermüllung und Wildwuchs" sei zu befürchten. Zudem entgingen der Gemeinde Neukieritzsch, dem Gemeindehaushalt und dem Gemeindeleben so jährlich Gewerbesteuereinnahmen in Millionenhöhe. Und weil das Geld eben fehle, werde keine Renaturierung möglich sein.