Das Landeskriminalamt Sachsen hat, unterstützt von Bereitschaftspolizisten, am vergangenen Donnerstag und Freitag ein großes Lager für die Reifung von Bananen in Borna durchsucht. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Bildrechte: News5

Die großangelegte Durchsuchung einer Fruchtreiferei in Borna ist offenbar auf einen Drogenfund zurückzuführen. Das hat MDR SACHSEN aus gut informierten Kreisen erfahren. Das Lebensmittelsunternehmen Edeka hat MDR SACHSEN den Polizeieinsatz in Borna bestätigt. "Wir haben gestern selbst die Polizei dort aktiv eingeschaltet und unterstützen die Ermittlungen", sagte ein Edeka-Sprecher MDR SACHSEN am Freitag. Zu den Hintergründen wollte sich das Unternehmen nicht äußern.

Bundesweit haben Polizei und Zoll bereits mehrfach in Lebensmittelladungen versteckte Drogen beschlagnahmt. In Brandenburg wurden nach Medienberichten seit Sommer 2022 je 660 Kilogramm und 1.200 Kilogramm Konkain in Bananenkisten bei einem Obsthändler entdeckt. Die Drogen hatten einen Verkaufswert von 50 und 96 Millionen Euro. Anfang 2022 entdeckten Mitarbeiter einer Lebensmittelfirma im Landkreis Mittelsachsen 700 Kilogramm Kokain in einer Lieferung Zuckerrohr aus Südamerika.