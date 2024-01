Am Dienstag haben die Beschäftigten der Recyclingfirma SRW metalfloat in Espenhain ihren unbefristeten Streik fortgesetzt. Der hatte am 8. November 2023 begonnen. Auch am 59. Streiktag setzen sie sich für eine Tarifbindung ein, acht Prozent mehr Lohn und die Einführung der 38-Stunden-Woche ein. Ihnen gehe es um Mitbestimmung, Wertschätzung und Respekt, teilte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Leipzig-Nordsachsen mit.