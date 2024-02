Am Amtsgericht Torgau muss sich seit Dienstag ein Polizist wegen Strafvereitelung im Amt verantworten. Wie eine Gerichtssprecherin MDR SACHSEN mitteilte, handelt es sich dabei um einen stellvertretenden Kommissariatsleiter in Torgau. Der 61-Jährige war in der Strafverfolgung tätig.