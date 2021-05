Gläser schilderte am Dienstag im Rahmen der Aktion "Miteinander stark: MDR SACHSEN hört zu!" Moderator Silvio Zschage die komplizierte Lage: Die Gierseilfähre über die Elbe bei Belgern ist in Sachsen praktisch die letzte in Kommunalbesitz. Die Stadt betreibt sie aber nicht selbst, weil sie dann mindestens zwei Fährmänner fest anstellen müsste. Und das gibt dem Vize-Bürgermeister zufolge die aktuelle Haushaltslage nicht her. Also wird die Fähre von einem Pächter betrieben, der mehr oder weniger von den Einnahmen leben muss.