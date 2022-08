Sieben Tage in der Woche, auch Sonn- und Feiertags verbindet die Gierseilfähre seit Mai wieder die beiden Elbufer. Sie transportiert Fußgänger und Radfahrer genauso wie Reiter, Motorräder oder auch LKW. Eine wichtige Verbindung über die Elbe, die es schon seit mehr als 800 Jahren gibt. Aber in den vergangenen zwei Jahren stand sie immer auf der Kippe.

Nachdem Fährmann Ruben Werner lange Zeit auch noch als Rentner die Fähre lenkte, weil sich kein neuer Pächter fand, ging er 2021 doch in den verdienten Ruhestand. Existentielle Fragen wurden ans Ufer der Elbe gespült: Braucht es die Fähre überhaupt? Wer soll sie bezahlen? Immer wieder waren in der Vergangenheit Reparaturen nötig. Der seit Jahresbeginn amtierende Bürgermeister in Belgern, Ingolf Gläser, betonte, die Stadt könne die Kosten für den Betrieb allein nicht bezahlen und wandte sich an Nordsachsens Landrat.