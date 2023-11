In dem Zentrum mit dem Namen "Center for the Transformation of Chemistry" - kurz CTC - soll erforscht werden, wie die chemische Industrie ohne fossile Brennstoffe auskommen kann. Insgesamt sollen bis zu 1.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Forschungszentrum arbeiten. Weitere 3.000 Arbeitsplätze könnten bei Zulieferern und Dienstleistern entstehen.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas