Im Frühjahr sollen die Igel dann wieder ausgewildert werden - sobald es genügend Insekten als Nahrung gibt. Im Idealfall geschieht das am selben Ort, an dem man sie gefunden hat, so Besler. Das gehe aber nicht in allen Fällen: "Wir haben schon einen Igel vom Leipziger Hauptbahnhof bekommen. Den kann ich nicht wieder dahin zurücksetzen. Wir versuchen dann, wenigstens in der Nähe auszuwildern."