Catrin Hammer hat ihn aus dem Käfig geholt und hält ihn in der Hand. Dem kleinen Igel scheint es zu gefallen. "Der ist das natürlich nun gewöhnt", erklärt sie. Ein gutes Zeichen sei, dass sich das Tier einrollt. "Das zeigt auf jeden Fall, dass es vital ist. Also, so kann man auch einen kranken Igel erkennen. Denn ein kranker Igel rollt sich nicht mehr ein."

Nicht nur in Ostsachsen kümmern sich Menschen um Igel in Not. So bietet beispielsweise der Verein Stachelnasen Zwickauer Land ab sofort ein Igel-Telefon an. Dort gibt es Tipps, wie man hilfsbedürftige Igel versorgen kann und man kann Tiere in Not melden. Um die Arbeit weiter leisten zu können, sucht der Verein Mitstreiter und bittet um Spenden.