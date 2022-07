Der beliebte Schladitzer See im Norden von Leipzig ist künftig mit einem selbstfahrenden Shuttle zu erreichen. Der automatisierte Pendelbus zwischen dem S-Bahnhof Rackwitz und dem Badesee an der Schladitzer Bucht startet am Donnerstag in den Pilotbetrieb mit Fahrgästen. Am Mittwoch wurde nach rund einjähriger Übungsphase der Startschuss dafür gegeben, wie der Landkreis Nordsachsen mitteilte.