Torgau wurde in einer Schenkungsurkunde von Kaiser Otto II. vom 5. Juni 973 erstmals genannt. Die Stadt habe in 1050 Jahren viel erlebt, sagt Oberbürgermeister Henrik Simon. "Torgau war politisches Zentrum der Reformation, Festung von Napoleon und der Ort, an dem per Handschlag zwischen amerikanischen und sowjetischen Soldaten das Ende des Zweiten Weltkrieges besiegelt wurde." All das solle sich in der Festwoche wiederspiegeln.