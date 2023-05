In Mörtitz bei Doberschütz treibt ein Storch seit etwa drei Wochen sein Unwesen. Die Podologin Elke Veh-Riedel hat ihn in der Nähe ihrer Praxis gesichtet. "Die Patienten haben ihren Spaß hier", berichtete sie im Gespräch mit MDR SACHSEN. Auch während des Betriebes klopfe er an die Scheibe. Der gleiche Ablauf ereigne sich auch an einigen in der Nähe liegenden Häusern. Schon morgens kurz nach fünf Uhr klopfe der Storch gegen Fensterscheiben: "Dann klappert er und dann läuft er weiter im Garten rum", erzählte Veh-Riedel weiter.