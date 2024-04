Auf einem Wanderweg sind unzählige kleine schwarze Pünktchen zu sehen. In dem Waldstück am Presseler Teich bei bad Düben gebe es Millionen von Ameisen, sagt Günther Weißköppel. "Allein hier direkt am Ameisenpfad habe ich 24 Nester gezählt", erklärt der Ameisenheger. Er ist für den Schutz der nützlichen Waldhelfer verantwortlich. Er beobachtet nicht nur ihr Vorkommen, sondern versetzt auch Ameisenhaufen, wenn etwa gebaut wird.

Bildrechte: MDR/Philipp Brendel