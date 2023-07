Die Stadt Bad Düben plant im nächsten Jahr zwei Trinkwasserbrunnen zu errichten. Wie Bürgermeisterin Astrid Münster MDR SACHSEN sagte, sollen sie voraussichtlich auf dem Markt und im Kurpark installiert werden. Bisher habe man davon mit Blick auf möglichen Vandalismus abgesehen. "Wir werden diesen Bereich so organisieren und vor allem so bauen, dass wir so wenig wie möglich Angrifffläche für Vandalismus haben, aber einen Mehrnutzen für die Gesamtbevölkerung", erklärte sie.