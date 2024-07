Unterkunft in Thekla - Der Hintergrund Die Stadt Leipzig sucht nach eigenen Angaben nach Objekten, um Geflüchtete nicht in großen Notunterkünften unterbringen zu müssen. Aktuell seien die Flüchtlingsunterkünfte zu 87 Prozent ausgelastet.



Die Liegenschaft in Thekla sei "vom Eigentümer zur Anmietung für die Unterbringung Geflüchteter" angeboten worden. Das Angebot sei geprüft und "in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters" angenommen worden.



120 Flüchtlinge sollen in unterschiedlich großen Wohngruppen dort unterkommen. Geplant war demnach ein Mietvertrag über zehn Jahre Laufzeit mit der Stadt. Da der Neubau vor zwei Jahren als Seniorenwohnanlage geplant war, müsse jedoch aktuell die Baugenehmigung geändert werden, bevor der Mietvertrag geschlossen werden könne, so die Stadt.



Am 7. August will sie die Bürgerinnen und Bürger über den Stand informieren.