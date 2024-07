In Leipzig wird gegen einen 24-Jährigen wegen schwerer Brandstiftung, Sachbeschädigung, Volksverhetzung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Nach Polizeiangaben steht er im Verdacht, an einer geplanten Asylunterkunft Feuer gelegt sowie die Wände mit flüchtlingsfeindlichen Parolen und verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert zu haben.

Die Polizei war demnach am Sonnabend kurz nach Mitternacht von einer Bürgerin über ein Feuer in dem Gebäudekomplex im Leipziger Stadtteil Thekla informiert worden. Die Beamten hätten bei der Ankunft eine an die Hauswand gelehnte, brennende Holzpalette entdeckt, sie vom Gebäude weggezogen und die Flammen mit einem Feuerlöscher aus ihrem Streifenwagen erstickt. Anschließend seien ihnen die Schmierereien aufgefallen. Vor Ort gesicherte Spuren führten laut Polizei zur unweit gelegenen Wohnung des Verdächtigen. Bei deren Durchsuchung habe sich der Tatverdacht gegen den 24-Jährigen erhärtet. Der Mann wurde laut Polizei erkennungsdienstlich behandelt, kam danach aber wieder auf freien Fuß.