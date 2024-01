Neben Leipzig profitieren damit auch Dresden und Chemnitz von dem Sonderprogramm "Stadt und Land". In Chemnitz sind Parkhäuser am Hauptbahnhof und an der Zentralhaltestelle sowie in Dresden am Bahnhof Neustadt geplant. "Die neuen Abstellplätze werden die Bedingungen für den Radverkehr in mehreren mitteldeutschen Städten erheblich verbessern", erklärte Piechotta auf Anfrage von MDR SACHSEN. "Dass die Mittel für die Fahrradparkhäuser nun tatsächlich fließen können, setzt ein wichtiges Zeichen des Bundes für die Verbesserung der Mobilität und des Klimaschutzes in Sachsen."