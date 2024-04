In Leipzig sind die Hotels an Spieltagen der Fußball-EM in der Messestadt fast ausgebucht. Laut dem Branchenverband Hotel Alliance sind knapp zwei Monate vor dem Anpfiff nur noch vereinzelt Zimmer frei. Am 21. Juni, dem Tag des Vorrundenspiels zwischen den Niederlanden und Frankreich, seien im Grunde keine Betten mehr verfügbar, so Verbandsvorsitzende Axel Erhardt. Auch die Hotelpreise steigen demnach deutlich, ein Zimmer könne zwischen 30 und 100 Prozent mehr kosten. Der Verband bietet in Leipzig 4.968 Zimmer in 18 großen Hotels an.