Pressesprecher Eike Stegen vom Trägerverein der Gedenkstätte zur Wannseekonferenz schrieb auf Anfrage von MDR SACHSEN, dass der Verein vom Gericht informiert wurde, dass eine Bußgeldzahlung eingehen könnte. Ob dies bereits geschehen ist, wollte der Verein nicht sagen. "Wir machen hierzu nur dem Landgericht Mitteilung", so Stegen. Die Anfrage bei der Jüdischen Gemeinde blieb am Donnerstag unbeantwortet. Das Landgericht Leipzig werde sich nach eigenen Angaben kommende Woche zum Stand der Zahlungsnachweise äußern.

Der Musiker hatte im Oktober 2021 in einem Video Antisemitismus-Vorwürfe gegen ein Leipziger Hotel erhoben. Ofarim hatte darin geschildert, dass der Hotelmanager ihn aufgefordert habe, seine Kette mit Davidstern abzunehmen, damit er einchecken könne. Das Video ging in den sozialen Netzwerken viral und provozierte weltweit Schlagzeilen. Der Musiker erstattete später Anzeige, aber auch der beschuldigte Hotelmanager wehrte sich und zeigte seinerseits den Musiker wegen Verleumdung an. Große Zweifel an Ofarims Darstellung zeigten sich dann auch im Prozess.