Die Verfahrenseinstellung begründet die Strafkammer so: Im Prozess gegen Ofarim ging es "vor allem um die zuverlässige Feststellung des Sachverhalts". Nach glaubwürdigen Zeugenaussagen und Auswertungen der Videoaufnahmen und des Gutachtens stand fest, dass die Diskussion am Hoteltresen im Jahr 2021 so nicht stattgefunden haben kann, wie Ofarim behauptete. Das sei vom "Angeklagten auch glaubhaft eingeräumt worden. Damit sind alle Zweifel und Spekulationen in dieser Sache endgültig beseitigt."