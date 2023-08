Beim Lebensmittel-Lieferdienst Gorillas in Leipzig herrscht zurzeit Untergangsstimmung. Es fühle sich so an, als werde es Gorillas schon in wenigen Monaten nicht mehr geben, sagt ein Fahrer, der anonym bleiben will: "Wir haben jetzt schon seit fast zwei Monaten kaum noch Bestellungen am Tag. Wo wir damals vielleicht 300 Bestellungen am Tag hatten, haben wir jetzt 50 oder 40. Also deutlich weniger."