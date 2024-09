Auf dem Weg zum nächsten Halt sinniert er über seine Entscheidung, den Job als Oberbürgermeister aufzugeben. "Das Leben ist manchmal hart und es war für mich ein Kraftakt, diese Entscheidung zu treffen. Ich habe ein tolles Team, lebe in einer tollen Stadt, mir geht es eigentlich super. Und dann zu sagen, ich mache was anderes, das fiel mir unheimlich schwer."

Wie schwer, merkt man ihm an. Das Wort "wir" taucht oft auf, wenn es um Projekte geht, die ihm am Herzen liegen. Zum Beispiel beim Hochwasserschutz. Am Gymnasium St. Augustin zeigt der Noch-Rathauschef, was während seiner Amtszeit geleistet wurde und was noch entstehen wird. "Hier kommt nochmal Lavendel in drei Reihen hin. Den habe ich ausgesucht. Dort werden noch Bäume gepflanzt. Und jetzt ist eben dieser Platz entstanden, das ist alles ganz neu. Völker der Welt, schaut auf diese Stadt."