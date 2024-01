Der Großbrand des ehemaligen Fabrikgebäudes des VEB Sachsenpelz in Naunhof ist unter Kontrolle. Wie die Feuerwehr auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, dauern die Löscharbeiten in dem Produktionsgebäude in der Alten Beuchaer Straße jedoch noch weiter an. Diese sollen sich noch bis zum Montag hinziehen.