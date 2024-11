Bildrechte: MDR/Lukas Stöckel

"Sächsische Separatisten" Stadtrat Grimma will über Gremien im Dezember entscheiden

19. November 2024, 20:54 Uhr

Der AfD-Stadtrat in Grimma Kurt Hättasch ist vor zwei Wochen festgenommen worden. Er steht unter Verdacht, Mitglied in der mutmaßlich militanten Neonazi-Gruppe "Sächsische Separatisten" zu sein. Der Stadtrat hat sich in seiner Sitzung am Dienstagabend zu jeglicher Verbindung zu rechtsextremen Gruppierungen distanziert. Über städtische Posten, die Hättasch inne hat, soll im Dezember entschieden werden.