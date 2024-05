Er sieht aus wie ein Felsstein, an ihm kann man sich aber nicht die Zähne ausbeißen. Brigitte Gabler aus Wurzen hat in ihrem Garten einen Riesenbovist gefunden. Stolze 2,7 Kilogramm brachte er auf die Waage. Diese Art Pilz schneide man am besten in Scheiben, um ihn zu braten, sagt die Kennerin. Geschmacklich sei er eher neutral.