In Taucha bei Leipzig soll am Mittwoch der vergangenen Woche ein 14 Jahre alter Jugendlicher "von zwei mutmaßlichen Neonazis" festgehalten und über Stunden misshandelt worden sein. Bekannt geworden war die angebliche Tat am Wochenende durch ein Antifa-Internetforum, lokale Berichte und durch den Verein "Solidarische Alternativen für Taucha (SAfT e.V.)".

Ob und wie sich der Fall tatsächlich zugetragen hat, war noch schwierig zu beurteilen. Berichte in dem Internetforum und im Blog des SAfT e.V. basieren wohl auf Schilderungen des Jugendlichen. Auf schriftliche Anfrage von MDR AKTUELL bestätigte der Verein aber, selbst Kontakt zu dem Jungen gehabt zu haben und dass dieser die Ereignisse so geschildert habe.

Die Polizei bat darum um Mithilfe der Bevölkerung. Insbesondere wurden der Jugendliche selbst und dessen Eltern gebeten, sich zu melden. Zeuginnen und Zeugen könnten sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig oder telefonisch unter 0341-96646666 melden .

Weiter hieß es von der Polizei am Nachmittag, dass für den Mittwochabend zwei Versammlungen in Taucha angemeldet und Einsatzkräfte vor Ort seien. Nach Angaben des Landratsamts auf Nachfrage war aber bis zum Nachmittag nur die Kundgebung des Vereins angemeldet. Dieser rief vor allem Bürger von Taucha dazu auf, denn so habe eher "die Stadtgesellschaft in Taucha selbst die Chance zu zeigen, wie sie tickt".