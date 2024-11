Laut Autobahn GmbH sollen die Abrissarbeiten so schnell wie möglich abgeschlossen sein. Unter der Brücke verlaufen unter anderem ein Radweg, ein Fußweg und Gleise der S-Bahnstrecke Leipzig - Altenburg - Zwickau. Die Strecken S5, S5X und S6 seien für die Arbeiten komplett gesperrt, so Tino Möhring von der Autobahn GmbH. "Wir halten die Abbauarbeiten so kurz wie möglich und arbeiten im Dreischichtbetrieb rund um die Uhr." Der Bauschutt der Brücke wird größtenteils wieder verwendet, versichert Möhring. Bis Mitte November soll der Abriss abgeschlossen sein.