Die Polizei ermittelt laut Flüchtingsrat bereits gegen Mitarbeitende der Security-Firma. Eine Anfrage von MDR SACHSEN bei der Polizeidirektion in Leipzig blieb bislang unbeantwortet. Der Vorfall beweist dem Flüchtlingsrat zufolge auch, "dass staatliche Aufgaben wie die Beherbergung von Asylsuchenden nicht einfach an private Sicherheitsbetriebe ausgelagert werden können", erklärte Sprecher Dave Schmidtke MDR SACHSEN. Fast jeden Tag erreichten ihn von Bewohnerinnen und Bewohnern aufgenommene Videos, die gewalttätige Szenen am Eingangsbereich der Unterkunft dokumentierten, so Schmidtke.

Die Aufnahmeeinrichtung Dölzig bei Leipzig steht immer wieder wegen der Bedingungen vor Ort in der Kritik. Bildrechte: Lausitznews