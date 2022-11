Auf vier Linien fahren am Mittwoch in Leipzig keine Straßenbahnen.

Bildrechte: MDR/L. Müller

Fahrgäste der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) müssen am Mittwoch mit Ausfällen rechnen. Wie das kommunale Unternehmen mitteilte, ist die Belegschaft zu einer Betriebsversammlung eingeladen. Es geht um die wirtschaftlichen Probleme des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) durch gestiegene Energiepreise und Personalkosten, den Personalmangel und finanzielle Folgen der Corona-Pandemie mit Einnahmeausfällen.

Es komme deshalb zum Ausfall einzelner Linien, hieß es. "Um die Fahrplanstabilität insgesamt zu gewährleisten, fahren am Mittwoch nur die Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 7, 9, 11, 14, 15 und 16" sowie die Buslinien mit Ausnahme der 60 und 89.



Straßenbahnlinien, die sich größtenteils den Fahrtweg mit anderen Linien teilen, wie die 2, 8, 10 und 12, würden am Mittwoch ausgesetzt, so die LVB. Geplante Veranstaltunsgangebote, wie Sonderlinien zum Stadion, sollen aber wie geplant fahren.