Ein 76 Jahre alter Mann ist beim Baden im Albrechtshainer See südöstlich von Leipzig gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Rentner am Dienstagnachmittag zum Schwimmen ins Wasser gegangen und nicht zurückgekehrt. Seine Partnerin schlug daraufhin Alarm. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Wasserschutzpolizei und Deutscher Lebensrettungsgesellschaft suchten den See nahe dem Autobahndreieck Parthenaue ab, konnten den Mann aber nur noch tot bergen. Laut Polizei wurde ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Derzeit werde von einem Badeunfall ausgegangen.