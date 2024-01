An die App heranzukommen, scheint durch DiGA nicht so schwer zu sein. Katherina Jerke sagt: "Jeder Arzt mit Kassensitz in Deutschland kann diese App verordnen. Dann bekommt der Patient ein Rezept und reicht das bei der Krankenkasse ein. Die Kasse gibt dem Patienten einen Freischaltcode, und ich kann die App auf dem Handy oder auch in dem Browser auf dem heimischen Computer nutzen."