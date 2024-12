Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Für Notfälle Kleintier-Klinik Leipzig bittet um Blutspenden von Hunden und Katzen

30. Dezember 2024, 11:41 Uhr

80 Hunde und 20 Katzen stehen in der Blutspende-Kartei der Kleintierklinik an der Uni Leipzig. Ähnlich wie bei Menschen auch werden Blutkonserven benötigt, wenn sich Tiere verletzten und operiert werden müssen. Auch nach Vergiftungen, etwa mit Rattengift, können Blutgaben notwendig werden. Was wichtig ist: Die Tiere müssen gesund sein und sollten zum Tierarzt eine gewisse Gelassenheit mit bringen.