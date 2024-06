Der BMW Photo Award Leipzig ist in diesem Jahr erstmals vergeben worden und ehrt Fotokunst aus und über Leipzig.

Ausgezeichnet wurden Margit Emmrich und Susanne Keichel für ihre sozialkritischen Fotoarbeiten.

Auch Stephan Takkides gehört mit einer Videoarbeit über Identität zu den Preisträgern.

Der neue BMW Photo Award ist am Donnerstag in Leipzig verliehen worden. Jeweils 5.000 Euro sponsert die BMW Group für Margit Emmrich, Susanne Keichel und Stephan Takkides, die glücklichen drei, die sich aus einem Kreis von 15 Kandidaten durchsetzen konnten. Verbunden mit dem Kunstpreis ist eine gemeinsame Ausstellung der drei Preisträger im Museum der bildenden Künste (MdbK).

Bildrechte: BMW AG

Leipzig und die Region im Fokus

Die Kandidaten mussten einen biografischen Bezug zur Stadt haben oder sich in ihrem Werk mit ihr oder ihrer Umgebung auseinandersetzen. Der Juryentscheid war am Ende einstimmig, die drei Preisträger vereinte dabei das Faktum, dass sie alle an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) studiert haben und offensichtlich ein Faible für das Dokumentarische besitzen. Was in den Arbeiten von Margit Emmrich wohl am stärksten zum Tragen kommt.

Wir wollten zeigen, wie es war, und nicht, wie es sein sollte. Margit Emmrich, Künstlerin

Fotografien zeigen Alltag in der DDR

Die 1949 in Chemnitz geborene Fotografin überzeugte mit ihren Wohnzimmerporträts von ostdeutschen Familien aus den 1970er-Jahren, ergänzt mit Arbeiten über Frauen in Festtagskleidern aus den westdeutschen Achtzigern. Die Fotografin war nach der Verbüßung einer politischen Haftstrafe in die Bundesrepublik ausgereist. Dazu kommen wunderbare Alltagsaufnahmen und Porträts von Jugendlichen in der DDR, beziehungsweise dem Nachwende-Osten. Die hohe Schule der hierzulande gepflegten Dokumentarfotografie, deren Geheimnis die Fotografin wie folgt erklärt: "Wir wollten zeigen, wie es war, und nicht, wie es sein sollte."

Bildrechte: Margit Emmrich

Sozialkritische Fotoarbeiten an Dresdner Schule entstanden

Susanne Keichel, die 1981 in Dresden geboren wurde, baut in ihren Arbeiten mit viel Liebe zum Beobachten von Bilddetails spezielle soziale Räume und lässt uns als Betrachter teilhaben am Leben von Kindern und Jugendlichen im Ruhrgebiet und an einer Dresdner Schule. Junge Leute, die es schwer haben. Was etwas mit ihrer Herkunft, ihrer Schulbildung, und, am Ende, auch mit ihrem Beruf zu tun hat.

Das sind die drei Bereiche, die die Fotografin in ihrer ausgezeichneten Arbeit beschäftigt haben. Offensichtlich nicht nur als Beobachterin hinter der Kamera. Hat sie doch zum Beispiel an der Dresdner Schule nicht nur fotografiert, sondern drei Jahre lang auch gearbeitet und dabei ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zu den jungen Leuten aufgebaut, die sie uns in ihrer Lebensumwelt näherbringt.

Bildrechte: Susanne Keichel

Reise ins Leipziger Umland mit Videokunst

Eher allein und an der Peripherie war der in Großbritannien geborene Sohn zypriotischer Eltern Stephan Takkides unterwegs. Mit einem videobewegten, dokumentarischen Tryptichon schickt er einen jungen Mann auf die Reise ins Leipziger Umland, zu seiner neuen Staatsbürgerschaft und sich selbst.

Bildrechte: Stephan Takkides

Im Ergebnis ein sehr spezielles Bild vom Leben in den geografischen und menschlichen Randzonen hierzulande. Halten wir fest, mit diesem Preis wird traditionelle und innovative Leipziger Fotografie und Videokunst engagiert in Szene gesetzt.

