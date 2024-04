Zu sehen sind drei Ausschnitte aus wichtigen Werkserien der beteiligten Künstler. Ausgewählt hat sie Kuratorin Kristin Dittrich, da die Fotos auch auf das Motto der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 "C the Unseen" Bezug nehmen. Das Chemnitzer Kunstfestival wolle mit dem Ausstellungsbeitrag auch eine Brücke für das weltweite Kunstpublikum bauen, nächstes Jahr Chemnitz zu besuchen, so Dittrich.

Die ausgestellten Künstler Margret Hoppe (* 1981), Edgar Leciejewski (*1977) und Oskar Schmidt (* 1977). haben alle an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig studiert.

Bei Schmidt dringt der Betrachter in die Welt lesender Frauen ein. In seiner Serie "Die Wiedergängerinnen" hat er ins Lesen vertiefte Frauen fotografiert, in teils ungewöhnlichen Positionen. So werden Sehgewohnheiten irritiert, heißt es seitens des Chemnitzer Kunstfestivals "Begehungen".