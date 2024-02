Nach einem Fahrzeugbrand am Donnerstagmorgen in Leipzig sucht das Landeskriminalamt Sachsen (LKA) nach Zeugen. Wie die Behörde mitteilte, hatten bisher unbekannte Täter gegen 4:25 Uhr in Leipzig-Engelsdorf ein Auto vor einem Einfamilienhaus angezündet. Das Fahrzeug sei trotz des Einsatzes der Feuerwehr nahezu vollständig ausgebrannt. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden von rund 85.000 Euro.